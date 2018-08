Actualidade

O Marítimo bateu hoje em casa Santa Clara, por 1-0, cum um golo de grande penalidade, no período de compensação, em jogo disputado no Estádio dos Barreiros, no Funchal, na ronda inaugural da I Liga portuguesa de futebol.

Os emblemas insulares, da Madeira e Açores, estavam à beira de protagonizar o primeiro empate da nova época da Liga, mas a mão de Patrick na área foi punida com penálti, que Roldrigo Pinho transformou em golo, aos 90+7 minutos.

O encontro que marcou o regresso do Santa Clara à Liga após 15 anos de ausência, ficou também marcado pela inexistência de vídeoárbitro, após o árbitro Manuel Oliveira não ter conseguido viajar para o Funchal, por condições climatéricas adversas, levando a que fosse substituído pelo Conselho de arbitragem por Anzhoni Rodrigues, da segunda categoria.