Actualidade

Macau importou de Portugal no primeiro semestre de 2018 produtos avaliados em 14,4 milhões de euros, mais 29% comparativamente a igual período de 2017, informou hoje a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

A informação da delegação de Macau da AICEP baseia-se no último balanço realizado pela Direção dos Serviços de Estatística e Censos de Macau, a 31 de julho.

O setor alimentar, que continua a representar metade do total de mercadorias que Macau compra a Portugal, registou um aumento de 15% no período em análise, com destaque para o vinho (mais 24%), carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas (mais 43%), o azeite (mais 16%) e as águas (mais 13%).