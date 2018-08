Actualidade

A Viagem Medieval de Santa Maria da Feira terminou hoje de madrugada com uma afluência próxima dos 700 mil visitantes e recordes de acessos em certos dias, apesar das altas temperaturas e momentos de chuva, revelou a organização.

Cumpriu-se assim o objetivo necessário para a autossustentabilidade dessa recriação histórica que, durante 12 dias e mediante um investimento de 1,3 milhões de euros, ocupou 33 hectares do centro da cidade, com animação inspirada no reinado de D. Pedro I.

"Tivemos uma recuperação fantástica, depois de quatro dias de angústia, quando o calor extremo fez cair significativamente o fluxo de visitantes durante as tardes e nos obrigou a retirar o fogo dos espetáculos noturnos de grande formato, junto à mata das Guimbras", declarou hoje à Lusa o diretor-geral do evento, Paulo Sérgio Pais.