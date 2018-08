Actualidade

A greve dos enfermeiros que se iniciou às 00:00 de hoje já obrigou ao adiamento de "400 cirurgias programadas" no Hospital de São João, no Porto, uma vez que "as 12 salas do bloco central estão encerradas", afirmou fonte sindical.

Em declarações à Lusa, o presidente do Sindicato dos Enfermeiros, José Correia Azevedo, disse que, nos hospitais do Grande Porto, a adesão é, em média, "superior a 90%" e que os serviços mais afetados por esta paralisação são "os que estão afetos às cirurgias programadas e às consultas".

"O resto do serviço interno está a funcionar a meio gás, porque está sujeito só aos serviços mínimos, ou seja, são prestados os cuidados necessários para garantir a segurança e a vida das pessoas", acrescentou.