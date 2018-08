Actualidade

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) está a acompanhar com "especial atenção" o comportamento dos títulos da Navigator, depois de a papeleira portuguesa ter chegado esta manhã a cair mais de 18% na bolsa portuguesa.

"A CMVM, no âmbito das suas competências de supervisão, irá continuar a acompanhar com especial atenção o comportamento deste título", disse à agência Lusa fonte oficial do supervisor.

Hoje de manhã, a Navigator chegou a cair 18,2%, a maior queda percentual de sempre, para 4,08 euros, depois de ter avançado que vai contestar judicialmente a taxa sobre vendas de papel aplicada pelos EUA.