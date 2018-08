Actualidade

A distribuição de refeições aos doentes do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra está a registar falhas na sequência da greve dos trabalhadores da empresa que fornece os serviços de alimentação, bares e lavandaria, disse fonte sindical.

A greve dos trabalhadores do SUCH regista hoje uma adesão superior a 80% no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), afetando os serviços de alimentação, bares e lavandaria, disse à agência Lusa António Baião, do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Hotelaria, Turismo, Restaurantes e Similares do Centro.

"Verifica-se uma adesão à greve quase total", acrescentou.