Incêndios

Monchique é dos concelhos mais envelhecidos do Algarve, com menos população e com menor poder de compra. Perante mais um grande fogo no espaço de 15 anos, as pessoas procuram recompor-se, entre o desânimo e a esperança firme.

Monchique é um concelho diferente da maioria dos do Algarve, onde a praia e o mar trouxeram riqueza e emprego. Situado na serra, tem uma economia centrada na floresta, na pedra e na água, além de algum turismo. Está nos lugares cimeiros do distrito de Faro quando se fala de envelhecimento - com 3,6 idosos por cada jovem -, de desemprego, de poder de compra e de população (de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística).

Com o fogo que lavrou entre 03 e 10 de agosto, queimando no concelho 16.700 hectares, foram-se medronheiros, sobreiros e colmeias, que pululavam pela serra e que funcionavam como uma espécie de mealheiro ou até atividade principal para parte dos monchiqueiros.