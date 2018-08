Actualidade

O Blue Grana Investment Group e a Smartadn, bem como os gestores Nuno Carvalho e José Manuel Palma, não estão autorizados a desenvolver qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal, avisou hoje o supervisor.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) advertiu hoje que José Manuel Marques Monteiro Palma e Nuno Miguel de Almeida Santos Carvalho, bem como as entidades com eles relacionadas, não estão autorizados "a desenvolver qualquer atividade de intermediação financeira em instrumentos financeiros em Portugal".

Também não são "agentes vinculados de intermediário financeiro, não se encontrando sequer habilitados a angariar clientes para intermediários financeiros", acrescenta a CMVM.