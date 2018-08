Incêndios

Ao lado da casa destruída, João aponta para o tanque de água que lhe salvou a vida. Aos 61 anos, considera-se um "veterano dos incêndios", até porque as marcas no corpo não deixam esquecer 1991, 2003 e 2018.

À entrada da vila de Monchique, no Algarve, é preciso fazer cerca de três quilómetros numa estrada sinuosa para chegar à zona da Picota. Depois, surge um caminho de terra batida, com forte inclinação, mas com uma vista que, num dia de céu limpo, permite contemplar uma grande área.

A casa de João Furtado está completamente queimada, tal como os terrenos à volta. Sobram apenas as paredes principais. As telhas amontoam-se e o artesão vai procurando, entre destroços e cinzas, aquilo que pode recuperar.