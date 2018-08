Actualidade

O PSD/Porto exigiu hoje "uma clarificação urgente e definitiva sobre todas as responsabilidades políticas, processuais e técnicas" que levaram a Câmara a "facilitar construções" em zonas que estão ou "deviam estar" classificadas, como na Foz Velha e na Arrábida.

"O PSD do Porto dá o prazo de final do mês de agosto para que a Câmara do Porto disponibilize todos os pareceres, trocas de correspondência com a Direção Regional de Cultura [do Norte] e decisões políticas e técnicas que estão por trás das decisões relativas às construções na Foz e na Arrábida", afirmam os social-democratas em comunicado, criticando a "facilitação e aceleração" dos "processos de licenciamento".

Referindo-se à "troca de acusações e versões contraditórias" sobre os dois processos, aquela estrutura social-democrata observa ainda que "o passa culpas entre os vários vereadores de Rui Moreira e o próprio autarca não dignifica a política e a cidade do Porto".