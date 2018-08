Actualidade

A advogada da família do automobilista morto na A16, na sequência do assalto a uma carrinha de valores em Sintra, em 2016, considerou ter sido feita "a justiça possível" com penas de prisão até 25 anos para cinco arguidos.

"A família considera que foi feita a justiça possível", afirmou Arminda Lourenço, à saída do Tribunal de Lisboa Oeste, em Sintra, acrescentando que "a justiça é feita nos tribunais" e "o tribunal fez aquilo que tinha de fazer, condenou os culpados e absolveu os inocentes".

O coletivo de juízes condenou hoje seis arguidos a penas de prisão entre oito e 25 anos, pelo assalto a uma carrinha de valores no estacionamento de um hipermercado no Lourel, 28 de fevereiro de 2016.