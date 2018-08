Actualidade

O presidente da Câmara do Porto Santo, vários responsáveis e hoteleiros da ilha consideraram hoje "inaceitável" o cancelamento de 16 voos da transportadora Binter e solicitaram a intervenção do Presidente da República para resolver a situação.

"É totalmente inaceitável que desde o dia 07 de agosto até este momento tenham sido cancelados 16 voos", disse o autarca social-democrata do Porto Santo, Idalino Perestrelo, citado num comunicado da autarquia.

O presidente da câmara falava numa conferência de imprensa que contou com a presença do diretor da Administração Pública na ilha do Porto Santo, do deputado do parlamento madeirense eleito pela ilha, do presidente da Junta de Freguesia do Porto Santo, da diretora regional adjunta e de vários representantes de unidades hoteleiras.