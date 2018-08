Actualidade

A SAG Gest - Soluções Automóveis Globais informou hoje que agravou os prejuízos para 10,1 milhões de euros no primeiro semestre, depois de no período homólogo ter totalizado perdas de cerca de 600 mil euros.

Em comunicado enviado ao mercado, a proprietária do importador da marca Volkswagen para Portugal indicou que "continuou a verificar-se, durante o 1.º semestre de 2018, a tendência de agravamento do risco de liquidez, que contribui para o declínico da atividade operacional da SAG Gest, e em especial, da subsidária SIVA".

A SAG GEST referiu que continuam as negociações "com potenciais investidores e outros 'stakeholders' no sentido de encontrar soluções que permitam garantir a sustentabilidade das principais atividades desenvolvidas na área do comércio e distribuição automóvel".