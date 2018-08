Actualidade

Os acionistas da Reditus aprovaram hoje, "por unanimidade", em reunião magna, a redução do capital social da empresa em 58,5 milhões de euros, para 14,6 milhões de euros, anunciou a tecnológica portuguesa.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Reditus adianta que a assembleia-geral aprovou "por unanimidade a proposta apresentada pelo Conselho de Administração", de reduzir o capital social da Reditus - Sociedade Gestora de Participações Sociais do atual 73.193.455,00 euros para 14.638.691,00 euros.

"Destinando-se a redução, no valor global de 58.554.764,00 euros a cobertura dos prejuízos acumulados, no montante de 56.179.45,00 euros, ajustamento do valor de ações próprias, no montante de 1.171.254,00 euros" e "criação de 'reservas especiais'" no valor de 1.204.053,00 euros, refere a Reditus.