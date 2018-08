Actualidade

O presidente chileno Sebastian Pinera aceitou na segunda-feira a renúncia do ministro da Cultura, o escritor Mauricio Rojas, autor de comentários controversos sobre o Museu da Memória e Direitos Humanos, dedicado às vítimas de ditadura.

O escritor Mauricio Rojas tinha sido nomeado há quatro dias, na sequência de uma reforma ministerial, cinco meses depois da tomada de posse de Sebastian Pinera.

Após a sua nomeação, a imprensa chilena publicou uma frase de Mauricio Rojas há três anos no seu livro "Dialógo de Conversos": o museu é "uma montagem cujo objetivo, alcançado com sucesso, é chocar o visitante, deixá-lo atordoado e impedi-lo de raciocinar", escreveu Rojas sobre a instituição que homenageia as 3.200 vítimas, mortas ou desaparecidas durante a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).