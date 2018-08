Actualidade

Um tribunal do norte da China absolveu um homem condenado a prisão perpétua, há quase 20 anos, por homicídio, no caso mais recente envolvendo um erro judiciário no país, avançou hoje a imprensa local.

Liao Haijun foi sentenciado pelo homicídio de duas crianças de nove anos, pelo Tribunal Popular Intermédio da cidade de Tangshan, quando tinha 17 anos. Também os pais de Liao foram condenados, a cinco anos de prisão, por encobrirem o crime.

Perante a "falta de evidências" e "factos pouco claros", um tribunal da província de Hebei, norte do país, diz agora que Chen e os seus pais, que, entretanto, morreram, não são culpados, noticiou o jornal The Beijing News.