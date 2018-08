Actualidade

A casa de decoração, comida 'gourmet' e utensílios de cozinha Williams-Sonoma, que detém várias marcas nos Estados Unidos, criou a coleção "Destination: Portugal" com design inspirado nos azulejos portugueses.

Numa campanha que "é transversal a várias partes da companhia", segundo explicou à Lusa fonte da marca, a coleção de serviço de jantar, toalhas e acessórios esteve em destaque nas lojas físicas em Los Angeles e está disponível também no sítio online.

Sob o mote "Welcome to Portugal" (Bem vindos a Portugal), a coleção incide sobretudo no branco e azul-escuro. Há pratos redondos e quadrados, copos, canecas, tigelas, jarros, travessas, toalhas, guardanapos e vários outros acessórios de mesa, todos com design típico português e preços que vão dos 10 aos 295 dólares.