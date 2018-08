Actualidade

(CORREÇÃO NO TÍTULO E NO PRIMEIRO PARÁGRAFO) Seul, 14 ago (Lusa) - Um órgão oficial do regime de Pyongyang defendeu hoje que a desnuclearização da Coreia do Norte depende da assinatura de um tratado de paz, para acabar com o estado de guerra técnico que perdura desde a Guerra da Coreia (1950-1953). (CORRIGE A PALAVRA ARMISTÍCIO PELA EXPRESSÃO TRATADO DE PAZ)

De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, o semanário Tongil Sinbo, um dos meios de comunicação que o regime norte-coreano utiliza para fazer passar mensagens para o exterior, escreveu na sua última edição que só haverá mais progressos nas negociações multilaterais se os Estados Unidos aceitarem a declaração sobre o fim da guerra entre as duas coreias.

"Houve um grande avanço nas relações entre a Coreia do Norte, a Coreia do Sul e os Estados Unidos, mas o fim da Guerra das coreias ainda é um assunto não resolvido", pode ler-se no semanário Tongil Sinbo.