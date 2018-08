Actualidade

O independista Andy Chan, líder do Partido Nacional de Hong Kong, apelou hoje à liberdade do seu território do "imperialismo chinês" e pediu ajuda aos Estados Unidos e ao Reino Unido para este fim, durante uma conferência de imprensa.

Andy Chan declarou que Pequim é "um grande império que tem operado durante séculos" e para aquele país "ser diferente é estar errado", algo que na sua opinião afeta povos como os uigures, os tibetanos e também as populações de Xangai e Hong Kong.

O independentista falou aos jornalistas numa conferência de imprensa organizada pelo Clube dos Correspondentes Estrangeiros de Hong Kong.