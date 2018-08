Actualidade

O condutor do carro que hoje colidiu contra as barreiras de segurança do Parlamento britânico está detido sob suspeita de ato terrorista, anunciou a polícia.

A Scotland Yard adianta ainda que o incidente em Westminster, que ocorreu às 07:37 de hoje, está a ser tratado como um ato terrorista.

Em comunicado, a polícia adianta que o carro atropelou vários ciclistas e peões antes de embater nas barreiras de segurança em frente do Parlamento britânico.