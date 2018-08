Actualidade

O colapso de um viaduto na autoestrada A10, no norte da Itália, terá provocado a morte de dezenas de pessoas, de acordo com o diretor do serviço de emergência 118 de Génova, divulgou o jornal La Repubblica.

"A dimensão é épica, dezenas de mortos estão entre aqueles que caíram do viaduto ou que ficaram presos sob os escombros. Os bombeiros e as equipas de socorro estão a retirar as vítimas", declarou Francesco Bermano, citado pelo diário italiano.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), as autoridades italianas declararam que cerca de 10 veículos estão envolvidos na queda da Ponte Morandi, na autoestrada A10, na cidade de Génova, no norte da Itália, após uma violenta e repentina tempestade.