Actualidade

O crédito malparado das famílias e das empresas diminuiu para 12.400 milhões de euros em junho face ao mês anterior, representando 6,62% do total dos empréstimos concedidos, segundo divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

De acordo com números divulgados hoje pelo banco central, no final de junho o total de empréstimos concedidos pela banca às famílias e às empresas totalizava 187.215 milhões de euros, dos quais 12.400 milhões de euros eram considerados créditos vencidos, o equivalente a 6,62% do total dos empréstimos.

O malparado das empresas e famílias tem vindo a descer praticamente todos os meses desde o final de 2016, depois de ter representado mais de 9% do total dos empréstimos concedidos. Desde março deste ano representa menos de 7% do total dos créditos.