Actualidade

Um homem sofreu ferimentos na segunda-feira ao cair na obra "Descida para o Limbo", de Anish Kappor, exposta em Serralves, no Porto, e encontra-se ainda internado no Hospital de Santo António, disse hoje fonte da Fundação de Serralves.

Serralves está a acompanhar a situação clínica do visitante italiano, com cerca de 60 anos, que sofreu ferimentos quando caiu naquela escultura, que inclui um fosso com "cerca de 2,5 metros de profundidade", que, devido aos danos, "está já a ser intervencionada e será reaberta ao público".

Fonte de Serralves referiu que "foram cumpridas todas as medidas de segurança protocoladas", designadamente a assinatura de um termo de responsabilidade e o acompanhamento de um assistente de sala na visita à obra.