A Câmara do Porto decidiu apresentar queixa-crime contra o ex-vereador Correia Fernandes (PS) por alegada difamação contra a autarquia e o presidente Rui Moreira ao acusá-lo de "mentir" sobre obra na marginal da escarpa da Arrábida, revelou hoje o município.

"Uma vez que as declarações de Manuel Correia Fernandes põem em causa o bom nome da instituição Câmara Municipal do Porto, dos seus responsáveis e funcionários e, claro, do presidente da Câmara, Rui Moreira, que acusou de "mentir", decidiu a Direção Jurídica da autarquia o seguinte: Apresentar queixa-crime contra Manuel Correia Fernandes, por difamação", escreve a autarquia em comunicado publicado na sua página oficial.

Questionado pela Lusa, Correia Fernandes disse manter as suas afirmações e que irá "esperar pelos desenvolvimentos dos acontecimentos".