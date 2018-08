Incêndios

A presidente da Câmara de Silves, no distrito de Faro, estimou hoje em cerca de 10 mil hectares a área ardida no concelho na semana passada, no fogo que atingiu três municípios do Algarve.

"Neste momento estamos a efetuar o levantamento no terreno, mas, segundo os dados provisórios, estimamos que poderão ter ardido cerca de 10 mil hectares no concelho de Silves, afetando essencialmente explorações suinícolas e de pecuária", disse Rosa Palma (CDU), em declarações à agência Lusa.

A autarca acrescentou que, embora os produtores tenham sido afetados, "no que respeita à alimentação para os animais existem no terreno medidas de apoio da Direção Regional de Agricultura, em articulação com os serviços de Proteção Civil".