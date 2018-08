Actualidade

O balanço de mortos na queda do viaduto na autoestrada 10 (A10), em Génova, no norte de Itália, subiu para 22, de acordo com informações do Governo italiano.

"Eu confirmo, infelizmente, que há 22 mortos e este número tenderá a aumentar", declarou à televisão local Edoardo Rixi, vice-ministro das Infraestruturas e dos Transporte da Itália.

O vice-ministro disse à emissora privada de televisão Sky TG24 que também há oito feridos, sublinhando que as equipas de emergência estavam a recuperar um corpo de um automóvel que estava suspenso numa parte central da ponte.