Actualidade

O Governo enviou aos parceiros sociais uma proposta de alteração às reformas antecipadas para entrar em vigor em outubro, que estabelece o fim dos cortes para quem tem 46 anos de contribuições e tenha começado a trabalhar aos 16 anos.

De acordo com o documento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a medida entrará em vigor "no dia seguinte ao da sua publicação", produzindo efeitos em "01 de outubro de 2018".

A medida, avançada em abril pelo Jornal de Negócios, surge no âmbito das alterações às reformas antecipadas para as carreiras muito longas, mas fica longe do que tinha sido proposto no documento inicial do Governo, apresentado na Concertação Social em maio de 2017.