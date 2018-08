Actualidade

Os vereadores do PS na Câmara do Porto acusaram hoje a maioria liderada por Rui Moreira de querer "limitar a liberdade de expressão" ao apresentar uma queixa-crime por difamação contra o ex-vereador socialista Correia Fernandes.

"A apresentação desta queixa-crime é absolutamente disparatada do ponto de vista jurídico. Com esta atitude, a maioria municipal chefiada por Rui Moreira tenta limitar a liberdade de expressão e condicionar o exercício do direito de crítica", afirma o grupo de autarcas socialistas.

A Câmara do Porto revelou hoje ter decidido apresentar uma queixa-crime contra o ex-vereador Correia Fernandes por alegada difamação contra a autarquia e o presidente Rui Moreira ao acusá-lo de "mentir" sobre uma obra na marginal da escarpa da Arrábida.