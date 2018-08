Actualidade

O Governo autorizou o arranque da terceira fase de obras no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E), indicou hoje a câmara de Vila Nova de Gaia após uma reunião com o Ministério da Saúde.

Em comunicado, a câmara de Gaia, distrito do Porto, refere que "com a fase B das obras no terreno, a tutela assumiu a prioridade à terceira fase da obra, autorizando o avanço dos projetos para a execução e financiamento da fase C do novo edifício hospitalar".

"É consensual para o Ministério da Saúde a concretização do Plano de Reestruturação de Instalações, de forma a garantir que, no final da fase B seja possível arrancar imediatamente com a fase seguinte, tendo como quadro temporal da fase C o período 2019-2021", refere a nota.