Actualidade

O número de funcionários públicos voltou a aumentar no segundo trimestre do ano para 675.320, um crescimento de 1,1% face ao mesmo período do ano passado e de 0,1% em relação ao trimestre anterior, foi hoje divulgado.

Os dados da Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP) mostram que havia no final de junho mais 7.304 trabalhadores da administração pública do que há um ano e mais 904 do que há três meses.

No entanto, comparando com 31 de dezembro de 2011, o número de funcionários caiu 7,2%, uma redução de 52.465 postos de trabalho.