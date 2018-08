Actualidade

O treinador Luciano Spalletti, de 59 anos, prolongou por mais duas temporadas o vínculo ao Inter Milão, clube da ´Serie A´ italiana de futebol, do qual faz parte o português João Mário.

Em comunicado, o diretor do clube milanês, Steven Zhang, comentou que a renovação de contrato com o técnico italiano visa "prosseguir os esforços para levar o clube mais alto" e construir "uma das melhores equipas do mundo do futebol".

Até 2014, Luciano Spalletti treinou o Zenit de São Petersburgo, tendo sido substituído nesse ano no clube russo pelo antigo técnico do FC Porto André Villas-Boas.