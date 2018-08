Actualidade

O selecionador português de voleibol, Hugo Silva, manteve hoje para o encontro de quarta-feira com a Albânia, de qualificação para o Europeu2019, os mesmos jogadores que venceram a Liga de Ouro Europeia.

Os irmãos Alexandre e Marco Ferreira, ausentes do último jogo de preparação com a Letónia, por problemas físicos, regressam com naturalidade aos eleitos de Hugo Silva para a estreia no grupo D frente à Albânia, em Matosinhos, no arranque da qualificação.

Após o jogo com a Albânia, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, Portugal visita a Croácia no sábado (20:00, locais), acolhe a Áustria no dia 22 (20:00), na Grande Nave do Fórum Braga, e visita os austríacos no dia 25 (20:15 locais).