Actualidade

O lucro da José de Mello Saúde aumentou 3,3% no primeiro semestre deste ano, face a igual período de 2017, atingindo os 13,7 milhões de euros, anunciou hoje o grupo que detém os hospitais CUF.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a José de Mello Saúde diz que nos primeiros seis meses do ano "apresentou uma 'performance' positiva em todas as linhas da sua atividade assistencial, [...] 'performance' esta que "reflete uma trajetória de crescimento operacional sustentado, em paralelo com a implementação da sua estratégia de investimento e expansão geográfica, consolidando a sua posição de liderança no setor privado de saúde".

No período em análise, os proveitos operacionais totalizaram 344 milhões de euros, um crescimento de 7,3%, sendo que nos hospitais privados os proveitos cresceram 8,3%, "como resultado do crescimento em todas as áreas assistenciais".