LC

O Benfica empatou hoje 1-1 em casa dos turcos do Fenerbahçe e assegurou a passagem ao 'play-off' da Liga dos Campeões de futebol, no qual vai defrontar os gregos do PAOK Salónica.

Os 'encarnados' deram um passo importante para seguirem em frente na eliminatória quando Gedson inaugurou o marcador, aos 26 minutos, mas a equipa turca ainda voltou a sonhar, quando igualou em cima do intervalo (45+1), por Potuk, mas o resultado manteve-se inalterado na segunda metade, valendo a vitória por 1-0 que o Benfica trazia da primeira mão.

No 'play-off', o Benfica vai defrontar o PAOK, que hoje eliminou os russos do Spartak Moscovo.