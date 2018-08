Actualidade

O CEO da Web Summit respondeu hoje às críticas sobre o convite à participação da política de direita francesa Marine Le Pen no evento deste ano, dizendo que, se os anfitriões em Portugal pedirem, cancelará imediatamente o convite.

Numa longa mensagem publicada no site Medium, Paddy Cosgrave explica que é defensor da liberdade de expressão, para justificar a razão do convite à política de extrema-direita francesa, mas também se mostra disponível para aceitar as críticas e até retirar o convite, compreendendo as diferenças históricas entre o seu país, a Irlanda, e Portugal.

"Se os nossos anfitriões em Portugal, o Governo português, nos pedirem para cancelar o convite a Marine Le Pen, iremos, evidentemente, respeitar esse pedido e fazê-lo imediatamente", afirma o cofundador da Web Summit, que este ano se vai realizar pela terceira vez em Portugal, no mês de novembro.