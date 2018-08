Actualidade

A juíza Rosa Weber assumiu terça-feira a presidência do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, entidade responsável pelo processo das próximas eleições marcadas para outubro, tornando-se a primeira mulher responsável pela fiscalização da votação presidencial no país.

Weber, é a segunda mulher a assumir o cargo de presidente, em 73 anos de história daquele tribunal eleitoral.

A juíza tomou posse por um período de dois anos numa cerimónia na qual sublinhou que "a democracia é uma conquista diária e permanente", reforçada através do voto.