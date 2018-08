Actualidade

Manila, 15 (ago) - O Presidente das Filipinas avisou Pequim na terça-feira que não pode construir ilhas artificiais no Mar do Sul da China e depois reclamar jurisdição sobre o espaço aéreo e as águas daquela região.

A China "não pode criar uma ilha (...) e depois dizer que o espaço aéreo sobre essas ilhas artificiais lhe pertence", afirmou Rodrigo Duterte, num discurso para uma audiência que incluía o embaixador norte-americano nas Filipinas e outros convidados estrangeiros.

"Isso está errado porque se tratam de águas internacionais", disse o Presidente, numa rara crítica pública às autoridades chinesas. "O direito de passagem deve ser garantido, não é preciso permissão para navegar pelos mares abertos", acrescentou.