O Presidente russo voltou a convidar o líder norte-coreano, Kim Jong-un, para uma cimeira com o objetivo de discutir relações bilaterais e matérias de natureza regional, informou a agência de notícias oficial do regime de Pyongyang.

A mensagem dirigida a Kim Jong-un foi enviada por ocasião da celebração da libertação da Coreia do Norte que se comemora hoje e que coincide com o 73.º aniversário da rendição do Japão no final da II Guerra Mundial.

"Estou pronto para (...) discutir assuntos urgentes nas relações bilaterais e temas importantes para a região", escreveu Vladimir Putin na mensagem divulgada pela agência de notícias oficial da Coreia do Norte, a KCNA.