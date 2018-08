Actualidade

O número de mortes registadas em operações policiais no estado do Rio de Janeiro mais do que duplicou em julho, em comparação com o mesmo período de 2017, informaram fontes oficiais.

De acordo com um estudo do Instituto de Segurança Pública do Rio, morreram 129 pessoas em julho de 2018 em operações das Forças Armadas e da Polícia, contra as 63 contabilizadas no período homólogo de 2017.

Segundo o Instituto, entre janeiro e julho deste ano, 895 pessoas morreram em confrontos com as forças de segurança no Rio de Janeiro.