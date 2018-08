Actualidade

Angola registou, em julho, uma inflação homóloga de 19,01%, a mais baixa desde 2015, com a taxa a atingir em termos mensais 1,25%, a segunda mais reduzida em 2018, indicou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE) angolano.

Na nota de imprensa sobre a evolução do Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN), que mede a inflação em todo o país, o INE afirmou que os maiores aumentos de preços em julho se registaram em Malanje (3,11%), Bengo (1,89%), Cunene (1,75%) e Uíge (1,58%), enquanto os menores ocorrerem na Lunda-Sul (0,76%), Cuando Cubango (0,81%), Namibe e Cabinda (ambos com 0,88%).

A taxa de inflação foi influenciada pelos aumentos verificados na classe Vestuário e Calçado, com 2,11%, destacando-se também as subidas dos preços nas classes Bens e Serviços Diversos (1,63%), Saúde (1,61%) e Lazer, Recreação e Cultura (1,57%).