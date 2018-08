Actualidade

O cargueiro de pavilhão português "Industrial Challenge", ao largo de Cochim, Índia, informou o Centro de Busca e Salvamento que o sinal de emergência captado em Lisboa foi um "falso alarme", disse à agência Lusa fonte daquele centro.

"Já conseguimos falar com a tripulação do cargueiro e tratou-se de um falso alarme. Estão a averiguar o sucedido", disse a mesma fonte, a propósito do sinal de emergência enviado pelo cargueiro, via satélite, e recebido cerca das 12:00 em Lisboa, pelo Centro de Salvamento.

O cargueiro "Industrial Challenge" está registado na Madeira e navega sem problemas ao largo de Cochim, Índia.