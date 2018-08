LE

Murilo e Luther Singh integraram hoje a convocatória do Sporting de Braga para a receção ao Zorya, na quinta-feira, segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, enquanto os lesionados Claudemir e Marcelo Goiano ficaram de fora.

Claudemir saiu lesionado do jogo com o Nacional (4-2), no domingo, com uma mialgia na coxa esquerda, e Marcelo Goiano tem um estiramento do ligamento colateral interno do joelho esquerdo, ficando de fora das opções, tal como Ailton, devido a castigo.

O treinador do Sporting de Braga, Abel Ferreira, que desta vez deixou de fora Trincão, chamou pela primeira vez esta época Marafona, Murilo e Luther Singh.