Actualidade

O secretário-geral do PCP afirmou hoje que Portugal "ainda não tem a resposta de que precisa para os problemas que se mantêm e agravam", permanecendo um país "amarrado aos interesses do grande capital".

"Não tem resposta para os nefastos e graves problemas económicos e sociais decorrentes do domínio pelos monopólios nacionais e, principalmente, estrangeiros sobre sectores estratégicos nacionais", disse Jerónimo de Sousa, ao intervir no Convívio de Verão do PCP, em Monte Gordo, em Vila Real de Santo António, Algarve.

Nas suas palavras, esse domínio promove a transferência para o estrangeiro das alavancas essenciais ao desenvolvimento nacional, põe fora do país milhares de milhões de euros em dividendos, que seriam recursos nacionais, e é fonte de agravada exploração do trabalho.