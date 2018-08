Actualidade

Cristiano Ronaldo voltou hoje a marcar pela Juventus, desta vez num jogo-treino frente à equipa de sub-23 do clube, naquele que foi o último teste antes do arranque no campeonato italiano de futebol, no sábado, no terreno do Chievo.

Ronaldo, que se tinha estreado nos golos frente à Juventus B, marcou ainda durante a primeira parte, mas não foi o único português a assinar o nome na lista dos marcadores, já que João Cancelo também ajudou à goleada por 8-0.

Leonardo Bonucci, Paulo Dybala, Miralem Pjanic, Federico Bernardeschi, Mario Mandzukic e Blaise Matuidi completaram o resultado.