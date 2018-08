Incêndio

O incêndio que deflagrou hoje em Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, foi dado como "dominado" cerca das 16:20, depois de ter chegado a mobilizar 95 bombeiros, disse à Lusa fonte da Proteção Civil de Bragança.

"O incêndio foi dado como dominado cerca das 16:20, já que o combate estava a decorrer favoravelmente. O incêndio ainda se estendeu a Martim Tirado, no concelho de vizinho de Torre de Moncorvo", frisou o comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Bragança, Noel Afonso.

Segundo o comandante, as constantes mudanças na direção do vento foram as principais dificuldades sentidas pelos operacionais no terreno e chegaram a provocar reacendimentos.