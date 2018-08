Actualidade

O Tesouro norte-americano anunciou hoje sanções financeiras contra duas empresas, uma russa e outra chinesa, por terem continuado as relações comerciais com a Coreia do Norte, apesar do embargo a Pyongyang.

O grupo chinês Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading e a sua filial de Singapura foram acusados de exportar álcool e cigarros para a Coreia do Norte, falsificando os documentos de entrega.

A empresa russa Profinet e o seu diretor-geral foram igualmente sancionados por terem fornecido serviços portuários a navios norte-coreanos.