Incêndios

O secretário-geral do PCP considerou hoje que só intervindo no ordenamento da floresta se poderá evitar incêndios com a dimensão do que lavrou em Monchique durante uma semana e apelou à continuidade do esforço de prevenção e combate.

Jerónimo de Sousa falava no sítio da Pedreira, em Silves, um dos três concelhos do distrito de Faro, juntamente com Monchique e Portimão, afetados pelo fogo que deflagrou em 03 de agosto e foi dominado uma semana depois, causando 41 feridos, um em estado grave.

O dirigente visitou vários pontos do município afetados pelas chamas, na companhia da presidente da Câmara, Rosa Palma (CDU), e outros eleitos municipais e militantes do partido.