Actualidade

O novo tratado de fronteiras entre Timor-Leste e a Austrália representou uma "importante vitória política" para os timorenses, empenhados agora num acordo comercial para o seu desenvolvimento, disse hoje um ministro timorense.

"Este resultado serve não só para desenvolver o país, como para reforçar as relações de amizade e cooperação com a Austrália", disse Agio Pereira, ministro de Estado na Presidência do Conselho de Ministros, numa intervenção na 1.ª conferência internacional sobre Assuntos do Mar, em Díli.

"Este resultado é ainda um exemplo para o mundo de como se pode alcançar uma resolução pacífica e abrangente entre Estados que não conseguem ultrapassar impasses históricos. É, assim, uma vitória também para o direito internacional e para o sistema das Nações Unidas", considerou.