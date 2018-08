Génova

As equipas de socorro italianas continuaram hoje, pelo segundo dia, as buscas para tentar encontrar mais sobreviventes nos escombros do viaduto que desabou na terça-feira em Génova, no norte de Itália.

"Há obviamente esperança de que os socorristas encontrem sobreviventes, mas quanto mais o tempo passa, mais difícil é", disse o comandante da polícia local, Riccardo Sciuto.

O balanço mais recente das autoridades italianas dá conta de 39 mortos e 16 feridos, nove dos quais em estado grave.