Actualidade

Angola vai delimitar cinco novas Áreas Marinhas de Importância Ecológica ou Biológica (EBSAS), recentemente propostas pelo Grupo de Coordenação do Ordenamento do Espaço Marinho (OEM), indica hoje a imprensa angolana.

Segundo o relatório, além das EBSAS já existentes em Mussulo-Kwanza-Cabo e Namibe, o grupo de coordenação do OEM propôs a delimitação das do Chiloango (Cabinda) Ponta Padrão, Soyo (Zaire), Longa (Cuanza-Sul), Ombaca, Amboim (Benguela) e Bentiaba (também no Namibe).

A expansão das EBSAS faz parte do projeto de Gestão e Governação Espacial Marinha (MARISMA), financiado pelo Governo da Alemanha, com um valor de 8,9 milhões de dólares (7,7 milhões de euros).